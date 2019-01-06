ترامب يشيد بالسيسي مع افتتاح أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط

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نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي، معتبرا أنه ينقل مصر إلى "مستقبل أكثر شمولية"، مع افتتاحه أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.. الرئيس السيسي ينقل بلاده إلى مستقبل أكثر شمولية".

وتزامنت تغريدة ترامب مع افتتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تعد أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

كما تزامن الافتتاح مع احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد لتشهد الكنيسة أول قداس برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.