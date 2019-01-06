نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصيب عنصران من القوات الخاصة البريطانية في سوريا، إثر هجوم لتنظيم داعش على منطقة خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بعد 3 أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة التنظيم في سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكردية (روداو).

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية لـCNN إنها لن تعلق على أمر يتعلق بالقوات الخاصة لكنها لم تنف التقارير الإعلامية.

وأصيب الجنديان خلال هجوم صاروخي لداعش على قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، والمتمركزة في بلدة الشعفة التابعة لمحافظة دير الزور، شرقي سوريا، حسبما ذكرت الوكالة.

وقد قال ضابط في قوات سوريا الديمقراطية إن جنديا كرديا قتل وأصيب آخر إثر هجوم بالصواريخ الذكية، وأضاف قائلا إن حالة الجنديان مستقرة.

ويأتي هجوم داعش بعد 3 أسابيع تقريبا من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة التنظيم في سوريا، وسحب القوات الأمريكية المكونة من 2000 جندي، بناء على ذلك.