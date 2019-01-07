ترامب يهاجم صحيفة "نيويورك تايمز" بسبب سوريا ويصفها بـ"الفاشلة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بسبب خبر "غير دقيق" نشرته عن الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نيويورك تايمز الفاشلة كتبت خبرا غير دقيق كما هو معلوم عن أهدافي في سوريا".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لن أغير ما قلته سابقا، عملية الانسحاب ستتم بالوتيرة المناسبة وسنستمر بمحاربة داعش وسنتحلى بالتعقل كما أننا سنقوم بكل ما هو ضروري".

وكانت الصحيفة الأمريكية التي لا تروق كتاباتها للرئيس الأمريكي في معظم الأحيان قد نشرت خبرا بعنوان "خطة ترامب لسحب القوات من سوريا"، الإثنين، ومن المحتمل أن ترامب يتحدث عن هذا الخبر في تغريدته.

جدير بالذكر أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن سحب القوات الأمريكية من سوريا قبل أسابيع قليلة، وذكر مسؤولون أمريكيون أن العملية ستستغرق 4 أشهر تقريبا.