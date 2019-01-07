من هي السعودية التي غاصت في مياه القطب الشمالي المتجمدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال فيل روبرتسون، نائب رئيس منطقة آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن رهف القنون، التي هربت من عائلتها لمزاعم "تعرضها للعنف الاسري" قامت بتحصين نفسها داخل غرفة فندقية بمطار بانكوك في تايلاند.

جاء ذلك في مقابلة لروبرتسون على CNN حيث قال إن الفتاة "تعتقد أن عائلتها ستقتلها" وأن والدها له نفوذ في الحكومة باعتبار أنه "مسؤول سعودي"، ولم تتمكن CNN من الوصول إلى عائلة القنون للرد على ادعاءات تعرض رهف للتعنيف.

وكانت الخارجية السعودية قالت في بيان إن "الفتاة التي تدعي هروبها من أسرتها إلى تايلاند لدواعي تعنيف: لا يوجد لديها حجز عودة ولا برنامج سياحي مما يتطلب ترحيلها من قبل السلطات التايلندية.. سيتم ترحيلها اليوم إلى الكويت التي يقيم فيها أهلها بشكل شبه دائم.."

وأضافت: "السفارة لا تملك سلطة إيقاف في المطار أو غيره.. السفارة تتواصل مع والد الفتاة.. ايقافها تم من قبل سلطات المطار بسبب مخالفتها القوانين.. لم يتم سحب جواز السفر الخاص بها.."