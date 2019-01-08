وزير خارجية البحرين يرد بصورة لنجاد على تغريدة لظريف.. فماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، مساء الاثنين، على تغريدة لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بصورة للرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد.

وقال الوزير البحريني في تعليق على صورة نجاد: "السيد ظريف، هذه الصورة تقول مليون كلمة أو عن العمى، بل عن عقود من سوء النوايا وأهداف الهيمنة وتحريف لأمة فخورة، إيران أمر وأنتم أمر آخر".

وكان ظريف قد نشر صورة لمشرعين أمريكيين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي، قائلا في تعليق على الصورة: "يقال إن الصورة تقول ألف كلمة، أما هذه الصورة فتقول أكثر من ألف كلمة عن عقود من السياسات الأمريكية الفاشلة في المنطقة، في وادي العمي حتى أولئك الذين يرتدون نظارات الواقع الافتراضي لا يزالون عمي".