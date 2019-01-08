أردوغان يرفض تصريحات بولتون بشأن سوريا: لن نتنازل وقريبا سنتحرك عسكريا

(CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لن يقبل تصريحات جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن أنقرة توافق على حماية الأكراد المدعومين من قِبل واشنطن.

وأوضح أردوغان: "لقد أكملنا استعداداتنا العسكرية. نحن مصممون على اتخاذ خطوات بشأن وحدات حماية الشعب. سوف نتحرك قريبا للقضاء على الجماعات الإرهابية في سوريا"، على حد تعبيره.

وجاء تعليق أردوغان على تصريحات أدلى بها بولتون في القدس خلال رحلته التي استمرت 4 أيام بين إسرائيل وتركيا، إذ قال الأخير: "لا نعتقد أن الأتراك يجب أن يقوموا بعمل عسكري لم يتم تنسيقه بشكل كامل مع الولايات المتحدة ووافقت عليه كحد أدنى حتى لا يعرضوا جنودنا للخطر - ولكن أيضا حتى يلبوا متطلبات الرئيس بشأن سوريا"، معتبرا في حديثه إلى الصحفيين أن "قوات المعارضة التي حاربت معنا ليست معرضة للخطر".

وشدد أردوغان على أن "تصريحات بولتون في إسرائيل غير مقبولة"، موضحا خلال اجتماعه الأسبوعي: "من غير الممكن أن أقبل هذا الأمر. لقد ارتكب بولتون خطأ فادحا. إذا كان يفكر بهذه الطريقة، فهو في خطأ كبير. لن نتنازل".

وتحدث أردوغان عما دار خلال مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي، قائلا: "توصلنا إلى اتفاق مع ترامب. ثم بدأنا سماع أصوات مختلفة من الإدارة. إننا نواصل أخذ ترامب كنقطة مرجعية لنا"، مستكملا: "نحن دائما نحافظ على وعودنا. نتوقع هذا من حلفائنا"، حسب قوله.