"هيومن رايتس ووتش" عن تصريحات السيسي مع CBS: تضليل مثير للضحك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، في بيان، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قدم ما وصفته بـ"ادعاءات منافية للحقيقة"، خلال حواره مع برنامج "60 Minutes" على قناة CBS الأمريكية، مساء الأحد.

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وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن السيسي قال، ردا على سؤال حول تقديرات "هيومن رايتس ووتش" بأن 60 ألف شخص على الأقل اعتقلوا في مصر لأسباب سياسية، إنه "لا يوجد سجناء سياسيون في مصر". وأضافت أنه برر قتل مئات المتظاهرين في ميدان رابعة بالقاهرة عام 2013، لوجود "آلاف المسلحين"، بينما أعلنت وزارة الداخلية آنذاك أنها "وجدت 15 بندقية فقط مع متظاهري رابعة".

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "التضليل الذي أورده الرئيس السيسي مثير للضحك، ولا يخدع أحدا. هذه محاولة فاشلة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة تحت سلطته، بما فيها جرائم محتملة ضد الإنسانية. حتى أن عديدا من إجاباته ناقضت التصريحات الرسمية للحكومة نفسها".

وأضاف بيج أن "كلام الرئيس يتناقض مع الحقائق، من عمليات القتل في ميدان رابعة، إلى عدد الصحفيين المسجونين اليوم لمجرد القيام بعملهم. محاولة السيسي المفضوحة لتقديم معلومات مغلوطة لا يمكنها أن تصمد في وجه أبسط تدقيق"، على حد تعبيره.