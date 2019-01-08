تفاعل المغردين مع حوار السيسي في CBS: قابل أسئلة المذيع بهجمات مرتدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل مغردون عبر موقع "تويتر" مع الحوار الذي أجرته شبكة CBS الأمريكية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد.

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واستحوذ حوار السيسي مع CBS على اهتمام الباحثين على محرك البحث الشهير "جوجل" في مصر، فيما توالت التعليقات التي جاء من بينها ما قاله الفنان المصري نبيل الحلفاوي: "على ملعب الـ CBS الأمريكية.. أسئلة هجومية من المذيع قابلها السيسي بأسلوب الهجمات المرتدة. وكانت كل هجمة مرتدة بجون. عاش يا ريس".

فيما كتب حساب "فاضح العملاء": "المذيع الأمريكي حاول الاستعراض على الرئيس السيسي في حوار قناة CBS الامريكية، وإذ بالسيسي يصدمه بإجابة أفقدته النطق. عنيف قوي الرئيس بتاعنا ده"، بينما علق الصحفي المصري جمال سلطان: "شيء لا يصدق، رئيس الجمهورية شخصيا في حوار خطير مع أشهر برنامج سياسي عالمي، وإعلام بلده بالكامل، صحف ومواقع وفضائيات، حكومية وخاصة، تمتنع تماما عن نشره أو التعليق عليه، بانتظار التعليمات، لم يكن إعلام مصر في هذه الدرجة من الهوان والذل من قبل أبدا!".

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وجاء على حساب "منير": "طيب وعهد مين ده.. إنت مش عارف أنا عامل إيه عشان مصر.

= عامل إيه؟!

- الحمدلله تمام وأنت؟

ملخص لقاء السيسي"، بينما جاء تعليق حساب "زيزي شادي" بأن "السيسي يقصف cbs.. قناة إخوان ١٠٠٪ وتمويل قطري والسيسي عارف توجهاتهم كويس قوي؛ لاعبهم بتفكيرهم وتقريبا لسة بيهشتج فيهم لدلوقتي"، على حد تعبيرها بالعامية المصرية، ليعلق بعدها أيمن الحداد على تغريدتها قائلا: "نموذج من لجان السيسي"، حسب قوله.

وكتبت الناقدة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي: "أحببت متابعة لقاء السيسي مع قناة cbs فرأيت كل شيء إلا اللقاء، أعداء مصر ومن يحاربها بالدعاية السوداء شيدوا قصوراً من الأكاذيب على لقاء لم يشاهدوه، أشعلوا النيران وبثوا الأكاذيب، وقدموا برامج ومحللين للقاء كان لم يُعرض بعد ولا عزاء للمهنية المذبوحة في مسلخ الكذب"، على حد تعبيرها.

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