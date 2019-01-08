مسؤول أممي لـCNN: اجتماع بين غريفيث وهادي في السعودية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيعقد المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث محادثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، وفقا لما قال مسؤول رفيع في شؤون التواصل في الأمم المتحدة على علم بالمحادثات لـCNN.

ومن المقرر أن يضع الطرفان عدة قضايا على الطاولة، وعلى رأسها تطبيق اتفاق ستوكهولم خلال محادثات السويد الأخيرة بين الحوثيين والحكومة اليمنية، وجولة المفاوضات المقبلة بين الأطراف المتنازعة والمزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، كما أنه من المقرر عقد اجتماع في الأردن حول الوضع الاقتصادي في اليمن.

وقال المصدر إن هذا الاجتماع سيكون تحضيريا لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن والأمور التقنية المتعلقة به ومن ضمنها حركة الأموال في الاقتصاد وتوحيد البنك المركزي.

يذكر أيضا أن محادثات ستوكهولم قد أثمرت عن اتفاق يفضي إلى انسحاب الحوثيين من ميناء الحُديدة الاستراتيجي والذي يشكل شريان حياة لليمنيين، ولم يؤكد المسؤول الأممي ما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل.