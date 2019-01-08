بانكوك، تايلاند (CNN)-- قال رئيس مكتب الهجرة التايلاندي اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال لشبكة CNN، الثلاثاء، إن والد وشقيق الفتاة السعودية رهف محمد القنون وصلا إلى العاصمة بانكوك، الإثنين.

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وكانت المراهقة السعودية رهف قد غادرت الفندق الذي حصنت نفسها به في العاصمة التايلاندية، بانكوك، بعد أن قالت إنها هربت من عائلتها بسبب تعرضها للتعنيف.

وغادرت رهف تحت حماية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة وهي تشعر بـ"السعادة والراحة"، الإثنين.

وأوضح هاكبال أن "الأب والأخ في السفارة السعودية في بانكوك حاليا. إنهما يريدان مشاركتهما بالمعلومات من المفوضية ويريدان مقابلتها"، مضيفا أن "الأمر متروك الآن للمفوضية، ونحن نقوم فقط بالتنسيق وتوفير الأمن الضروري".

بدورها، أصدرت السفارة السعودية في بانكوك بيانا، الثلاثاء، لتؤكد أنها لم تأخذ جواز السفر الخاص بها، كما أشارت إلى أن الرياض لم تطلب ترحيلها إلى بلدها. وشددت على أن "هذه القضية شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".

وسبق أن علقت السفارة السعودية في بانكوك على القضية، الأحد، وأعلنت أن تايلاند ستعيد القنون إلى الكويت حيث تقيم عائلتها، كونها لا تملك حجز عودة ولا برنامجا سياحيا، وأشارت السفارة إلى أنها لا تملك السلطة لتوقيفها في المطار، ولفتت إلى أنه لم يتم سحب جواز سفرها.