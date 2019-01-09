سجن أحمد دومة 15 سنة وإلزامه بـ6 ملايين جنيه في مصر.. والبرادعي يغرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية بالسجن المُشدد 15 سنة على الناشط أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وغرد نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر موقع "تويتر"، قائلا: "النفس تجزع عندما ترى العدالة تُفرغ من مضمونها وتصبح وسيلة للانتقام..."، على حد تعبيره.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الحكومي، الأربعاء، أن قاعة المحكمة شهدت حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من النشطاء السياسين من بينهم رشا عزب وأحمد حرارة والناشطة ميرفت موسى، وشقيقة علاء عبد الفتاح منى سيف وزوجته منال حسن، والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، و نازلي حسين، وراجية عمران والمحامي طاهر أبو النصر فضلًا عن نورهان حفظي أول ظهور لها بعد إعلان انفصالها عن دومة.

كانت النيابة العامة المصرية قد أسندت إلى المحكوم عليهم عدة تهم من أبرزها: "مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية المصرية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة المصرية"، حسب موقع "بوابة الأهرام".