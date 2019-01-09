هذا ما كشفته صور حصلت عليها CNN لمركز "الإمام الخميني" بإيران

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أظهرت صور حصلت عليها CNN لمركز "الإمام الخميني" للفضاء بإيران، استعدادات لإطلاق قمر صناعي للاستشعار عن بُعد، وهو الأمر الذي يظهر مضي طهران قدما في مهمتها رغم التحذيرات الأخيرة للوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

وتظهر الصور التي التقطتها "بلانيت لابس" في الـ4 والـ5 والـ7 من يناير/ كانون الثاني الجاري، نشاطا يشابه ويتماشى مع الخطوات الأخيرة التي اتخذت استعدادا لإطلاق سابق في العام 2017 وفقا لباحثين في معهد ميدلبيري للدراسات الدولية.

ووفقا للباحثين فإنه لا توجد دلائل على أن الإطلاق المتوقع له علاقة بالقطاع العسكري، رغم تصريحات بومبيو بأن العربة التي تحمل منصة الإطلاق مزودة بتكنولوجيا مستخدمة في أنظمة الصواريخ الباليستية.

ويذكر أن عددا من وسائل الإعلام الإيرانية لفتت إلى أن موعد الإطلاق قريب، حيث تظهر الصور الاستعدادات لاستخدام عربة "سيمورغ" لإطلاق الصاروخ، وهي عربة تستخدم نظام الإطلاق الصاروخي المقسم إلى قسمين، وفقا للباحث جيفري لويس من معهد ميدلبيري.