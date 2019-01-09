من قدامى المحاربين.. إيران تعلن اعتقال الأمريكي مايكل وايت

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اعتقال المواطن الأمريكي مايكل وايت في مدينة مشهد، شرق البلاد.

وفي بيان له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إنه "تم اعتقال مايكل وايت في مدينة مشهد (شرق إيران) قبل فترة، وخلال أيام قليلة من اعتقاله، تم إبلاغ الحكومة الأمريكية بالقبض عليه من خلال السفارة السويسرية في طهران".

يشار إلى أنه في غياب العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن، تتولى السفارة السويسرية العناية بالمصالح الأمريكية في إيران.

ونفى قاسمي بشكل قاطع أن وايت تعرض لسوء المعاملة في السجن. وقال: "يتم معالجة حالة هذا الشخص حاليًا من قِبل المسؤولين. سيتم إعلام الجمهور بمزيد من التفاصيل حول القضية في الوقت المناسب".

مايكل وايت هو من قدامى المحاربين الأمريكيين المحتجزين في سجن إيراني منذ يوليو/ تموز، بعد أن طار إلى هناك لزيارة صديقته الإيرانية، حسبما قالت والدته لشبكة CNN يوم الثلاثاء.