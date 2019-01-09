دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر انتشار حشرات في منطقة مكة وقرب الحرم، مثيرة بذلك جدالا واسعا وتكهنات حول الأسباب التي عزاها البعض إلى أنها "رسال من الله".

إمارة منطقة المكرمة، قالت في بيان: "إشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتي توضح انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، فتود أمانة العاصمة المقدسة أن هذه الحشرة تسمى الجنادب السوداء (الجداجد) أو ما يسمى صرصار الليل من الحشرات المهاجرة وقد تم توجيه كافة الفرق المتخصصة للعمل في المكافحة للقضاء على هذه الحشرات.."

وأضاف البيان: "تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة بالساحات (بمنطقة القشاشية).."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من مقاطع الفيديو التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من مصداقيتها أو تاريخ التقاطها، وتداولوها حول هذه الظاهرة: