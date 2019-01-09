رئاسة أمن الدولة السعودية: مقتل 6 "إرهابيين" في عملية استباقية بالقطيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، الثلاثاء، عن تنفيذ عملية استباقية استهدفت وكرا للإرهابيين في القطيف، فجر الإثنين، مما أسفر عن مقتل 6 "إرهابيين" وإصابة 5 من رجال الأمن.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، في بيان، إنه "نتيجة لمتابعة أنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت، بعد تحليلها، إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك، والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة، اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم، التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشاريع التنمية بالقطيف".

وأضاف: "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل سالف الذكر، الذي كان يتواجد بداخله 7 من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل، لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع".

وتابع بالقول إنه نتج عن العملية مقتل 6 "إرهابيين" والقبض على السابع بعد إصابته، كما أصيب 5 من رجال الأمن بإصابات طفيفة. وأشار إلى أنه تم ضبط 7 رشاشات آلية و3 قنابل ومسدس ومئات الطلقات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.