نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، تشاك هاغل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفهم السياسات الدولية وكيف تصنع وموضوع المصالح والتداعيات والحلفاء، وذلك في تعليق على قرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من سوريا.

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جاء ذلك في مقابلة لهاغل مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "أعتقد أن أفضل دليل على ما أقوله هو ما يسمى بسياستنا في سوريا، فهي مربكة على أفضل تقدير، وبالتأكيد فوضوية وخطيرة خصوصا أنها في جزء فوضوي من العالم".

وتابع قائلا: "عندما تتخذ قرارا كالذي فعله (ترامب) وتتخذه على تويتر دون استشارة مجلس الامن القومي وخبرائك ولا تستشير حلفائك فإن عواقب مثل هذا القرار هائلة، وهذا ما اكتشفه خلال الأسبوعين الماضيين.."

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وأردف الوزير الأمريكي الأسبق قائلا: "يتوجب علينا إيجاد حلول دبلوماسية والعمل على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، استخدام الجيش لن يصلح ذلك، اكتشفنا ذلك بعد 18 عاما في أفغانستان و15 عاما في العراق، وإن لم تعمل على ذلك مع الحلفاء فسيكون الأمر فاشلا، وهو (ترامب) لا يفهم ذلك".