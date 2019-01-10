دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، أن بلاده تحتاج إلى "نظام للعدالة الانتقالية بشدة"، فيما تفاعل متابعوه عبر موقع "تويتر" مع كلماته.

وكتب البرادعي، الأربعاء: "ما نحتاجه وبشدة، وكما فعلت ٤٠ دولة في ظروف مماثلة، هو نظام للعدالة الانتقالية، يخرجنا من الحلقة المفرغة التي ندور فيها".

وأضاف البرادعي في معرض شرحه لفكرته: "نظام يضمن المسائلة والمصارحة وجبر الضرر ويؤسس لوطن يسع الجميع، وينقلنا من الماضي الى المستقبل"، خاتما بقوله: "أوجه ندائي إلى كل الفرقاء داخل النظام وخارجه. هل نستطيع؟".

وتنوعت ردود فعل متابعي البرادعي بشأن حديثه، وكان من بين تعليقاتهم: "نعم نستطيع بشرط أن تتنحى أنت وكل من انقلبوا على الديمقراطية عندما لم تأت بما يتفق مع أهوائهم عن المشهد تماما. لقد انتحرتم سياسيا ولم يعد لوجودكم أي مغزي"، و" للأسف كلام نظري غير قابل للتطبيق"، على حد تعبيرهم.

في السطور التالية أبرز ردود فعل متابعي البرادعي، علما بأن موقع CNN بالعربية لا مكنه التأكد بشكل مستقل من كل ما يتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

-**-