دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، دعم بلاده لـ"كل جهد" يدعم حل الأزمة اليمنية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اليمني خالد اليماني.

ورحب الصفدي بوجود اليماني في عمان، قائلا: "أنت في بيتك بين أهلك"، مشددا على أن بلاده تحرص على دعم استقرار اليمن، موضحا: "ندعم كل جهد يدعم حل الأزمة اليمنية".

وكشف عن تلقي بلاده طلبا من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول اليمن في الأردن، فيما قال اليماني قبل ذهابه للقاء العاهل الأردني: "نحن بين أهلنا وعشيرتنا والمملكة الأردنية كانت سندا لأهلها في اليمن وتقف داعمة لشعبنا اليمني وسلطاته الشرعية".

واعتبر اليماني أن "الدور الأردني في مجلس الأمن عام 2015 كان محوريا لصياغة الأداة القانونية الأبرز لحل الأزمة اليمنية"، لافتا إلى أنه يحمل رسالة من رئيس بلاده عبدربه منصور هادي لينقلها إلى العاهل الأردني بشأن تطورات الملف اليمني، مشيرا إلى أن التنسيق والتشاور بين البلدين مستمر".

وشدد اليماني على أنه "نستمد من المملكة القوة والعزيمة لمواصلة السير واستعادة الدولة"، حسب تعبيره.