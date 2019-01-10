دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفت السفارة السعودية في مصر، مساء الاربعاء، ما تداولته وسائل إعلام على لسان سفير المملكة في مصر ومندوبها بالجماعة العربية، أسامة نقلي، حول الأوضاع التي تشهدها السودان، وأن المملكة "لا تعبأ بمن يتولى إدارة السودان".

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة السعودية في مصر وقالت فيه: "إشارة إلى التصريح المنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، أوضح السفير نقلي أنه لم يدل بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان.."

وأضاف البيان: "أكد سفير المملكة لدى مصر في تصريح صحفي له اليوم، على أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولا صحة له جملة وتفصيلا، ودعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة".

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وكانت "سوا" قالت في تقريرها نقلا على لسان نقلي: "السعودية لا تعبأ بمن يتولى إدارة البلاد (السودان) بل إلى كرامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وكذلك استقرار السودان مؤكدة أن على السلطات السودانية أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب وتضمن حرية الرأي والتعبير".