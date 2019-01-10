دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر موقع "إسرائيل بالعربية" التابع للحكومة الإسرائيلية، مقطع فيديو من مقابلة الكاتبة الكويتية، فجر السعيد، مع إحدى القنوات الإسرائيلية، تحدثت فيها عن تغريداتها الأخيرة التي أثارت ضجة بعد دعوتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت السعيد في مقطع الفيديو الذي نشرته "إسرائيل بالعربية" على صفحتها بتويتر: "أنا ما رحت طبعت، دخلت مطار بن غوريون، ونزلت على إسرائيل وقلت لهم يالله أنا مطبعة، انا دعيت دعوة وتمنيت أمنية، قد تقبل وقد ترفض هذا رأيي الشخصي.."

وتابعت قائلة: "وصلني تأييد ووصلني استنكار تلقيت تهديدات على كلامي عن إسرائيل أي فكرة أطرحها أنا متعودة، أعتقد أن في هذا الزمن وتحديدا في هذا الوقت أكثر قبولا للسلام مع إسرائيل.."

ويذكر أن السعيد أثارت ضجة بعد تغريدات نشرتها على صفحتها بتويتر، قالت فيها: " "دول المواجهة مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل... ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليه".

وأضافت: " "أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان... وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشده التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة".