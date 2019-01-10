رفع قضية على الحكومة الامريكية لكشف تسجيلات خاشقجي

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رفعت منظمة المجتمع المفتوح الأمريكية، الأربعاء، قضية ضد عدد من المؤسسات الحكومية الأمريكية مطالبة إياها بالكشف عن التسجيلات التي تتمحور حول قضية الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وأظهرت وثائق المحكمة أن المنظمة رفعت القضية ضد كل من وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" ووزارة الدفاع "البنتاغون" ووكالة الأمن القومي ومكتب رئيس الاستخبارات الوطنية، وتظهر الوثائق أن المنظمة تطالب في القضية الكشف عن كل التسجيلات التي لها علاقة بقضية مقتل خاشقجي، استنادا على قانون حرية تداول المعلومات.

وقالت المنظمة التي أسسها ومولها الملياردير والمستثمر جورج سوروز، في بيان إن القضية "تطالب وكالة الاستخبارات المركزية بالكشف عن كل التسجيلات بما فيها وليس بصورة حصرية ما توصلت إليه الوكالة أو قدرته فيما يتعلق بالظروف المحيطة بمقتله (خاشقجي) وهويات المسؤولين عن ذلك".

وحاولت شبكة CNN التواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية بالقضية ولم تحصل على رد فوري حتى كتابة هذا التقرير.