بومبيو بعد لقاء السيسي: نقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وقوف بلاده مع مصر في حربها ضد الإرهاب، واصفا اجتماعه الذي عقده مع رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي في القاهرة، الخميس، بأنه "مثمر".

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، كتب بومبيو: "كان لي اجتماع مثمر مع السيسي في القاهرة اليوم"، مضيفا: "تقف الولايات المتحدة بقوة مع مصر في التزاماتها بحماية الحرية الدينية وفي الحرب ضد الإرهاب التي تهدد جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط".

وعقد وزير الخارجية المصري مؤتمرا صحفيا مع بومبيو الذي يزور مصر حاليا في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال بومبيو إن الإدارة الأمريكية ستستمر في تشجيع الاقتصاد المصري والاستثمار في مصر، مشيرا إلى اتخاذ القاهرة "إجراءات إصلاحية" اقتصادية تحت قيادة السيسي "من أجل تحقيق الرفاهية للشعب"، حسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمره مع شكري: "نقدر دعم الرئيس السيسي للحرية الدينية، ونقدر أهمية الدور المصري في مكافحة الإرهاب، وأكدنا أهمية دورها التاريخي في ذلك".

كما نقلت قناة "النيل للأخبار" تصريحات شكري الذي أشار إلى "استمرار مصر في اعتبار علاقتها مع الولايات المتحدة كعلاقة استراتيجية فيما بين شريكين، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة بشكل عام".