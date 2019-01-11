حريق في مصنع بدبي و3 فرق تعمل على اخماده ومنعه من الوصول لمنشآت مجاورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تعمل ثلاثة فرق رئيسية للإطفاء في دبي على اخماد حريق شب في أحد مصانع البلاستيك في منطقة جبل علي والحيلولة دون انتشاره إلى منشآت أخرى في هذه المنطقة الصناعية الحيوية في الإمارة.

ونشر المكتب الإعلامي لدبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر عمليات إخماد الحريق، معلقا: "ثلاث فرق رئيسية من مراكز جبل علي، ودبي للاستثمار، ودبي باركس، بالإضافة إلى آليات مختلفة من مراكز أخرى تعمل على اخماد الحريق في أحد المصانع في جبل علي، بقيادة العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الاطفاء والإنقاذ".

وفي تغريدة منفصلة ذكر المكتب الإعلامي: "فرق الدفاع المدني في دبي تعمل على اخماد حريق في أحد المصانع لإعادة تدوير البلاستيك في جبل علي، وقد تم احتواؤه لمنعه من الانتشار الى المنشآت المجاورة، علماً بأنه لم يتم تسجيل إصابات أو وفيات".