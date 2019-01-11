من مصر.. بومبيو يكشف آخر تطورات تركيا وسوريا وخطة السلام

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيتحدث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، بشأن التطورات في سوريا.

وأوضح بومبيو في مقابلة مع التلفزيون المصري حيث يزور القاهرة في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط: "المحادثات معهم مستمرة. سوف نأتي إلى مكان حيث يوجد فهم مشترك حول الكيفية التي سنقوم بها لتنفيذ هذا القرار الذي اتخذه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بطريقة منظمة ومنتجة".

وردا على سؤال حول خطة السلام في الشرق الأوسط، قال بومبيو: "سنمضي قدما في خطة السلام، كما هو مناسب"، موضحا: "لقد تم إنجاز الكثير من العمل. تستمر المشاورات مع الدول، بما في ذلك مصر، في المنطقة حتى هذا الشهر. وقال إن الكثير من المحادثات حول كيفية عدم كشف النقاب عن خطة فحسب، بل كيفية تحقيق شيء تم تكريسه بالفعل، هو أن الناس ناضلوا طوال عقود". وألقى باللائمة على حماس كليا بشأن الصراع الدائر في غزة.

وقال: "إن أمريكا قوة للخير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسوف تبرهن خطتنا للسلام على أننا يمكن أن نكون قوة للخير في حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين - الفلسطينيين كذلك"، على حد تعبيره.