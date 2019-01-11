مسؤول تايلاندي يكشف آخر التطورات بشأن والد وشقيق السعودية رهف القنون

بانكوك، تايلاند (CNN)-- كشف الجنرال سوراتشات هاكبارن، مدير مكتب الهجرة التايلاندي، آخر التطورات الخاصة بالفتاة السعودية رهف محمد القنون، البالغة من العمر 18 عاما.

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وقال هاكبارن إن والد وشقيق السعودية رهف القنون سيغادران إلى الكويت، السبت، لافتا إلى أنهما لم يقوما بإجراء أي مقابلة. وأوضح في حديثه إلى الصحفيين، الجمعة: "هذه الحادثة ستنتهي هنا لتايلاند".

وشدد على أن "هذه الحادثة ليست قضية دولية ولا تبحث عن ملجأ، إنها مشكلة عائلية داخلية".

وأوضح رئيس مكتب الهجرة في تايلاند: "بما أنها نجت من مصاعبها إلى مكان أفضل، فإن تايلاند اضطرت حتماً لاستقبالها وفقاً لحقوق الإنسان والإنسانية وسيادة القوانين".

وأضاف: "لقد غادرت إلى كندا كما تشاء"، مستكملا أنه "بمجرد وصولها إلى كندا، فإن أول ما ستفعله هو تعلم اللغة. لديها عزم"، حسب تعبيرها.