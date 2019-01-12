وصول السعودية رهف القنون إلى كندا قادمة من تايلاند

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصلت المراهقة السعودية، رهف القنون إلى كندا، السبت، بعد أن منحتها أوتاوا حق اللجوء، إثر هروبها من عائلتها في الكويت.

وكانت قد غادرت القنون العاصمة التايلاندية، بانكوك، في وقت سابق السبت، وذلك بعد أن خرجت من الفندق الذي كانت تتحصن به في تايلاند، تحت حماية المفوضية العليا للأمم المتحدة.

وقدمت المفوضية طلبا لعدة دول من أجل منح المراهقة السعودية حق اللجوء، واستجابت كندا لهذا الطلب وفقا لما قاله رئيس الوزراء الكندي، جاتسن ترودو، الجمعة.

ومن المنتظر أن تظهر وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحفي من مطار تورونتو حيث وصلت القنون التي لن تتحدث خلال هذا المؤتمر.