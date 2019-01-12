بداية الرحلة إلى كندا.. رهف القنون تنهي إجراءات السفر في مطار بانكوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنهت المراهقة السعودية، رهف القنون إجراءات سفرها من مطار بانكوك إلى كندا بعد أن حصلت على حق اللجوء هناك، وتستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية ثم إلى كندا، وفقا لما قاله مسؤول في إدارة الهجرة التايلاندية، سوراشات هاكبارن، السبت.

وأكد هاكبران أن القنون أنهت إجراءات سفرها عبر الخطوط الكورية الجنوبية، إذ ستغادر مطار بانكوك إلى كندا مع التوقف في العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول.

وحصلت CNN على صور للقنون قبل مغادرتها مكتب الأمم المتحدة في بانكوك، وخلال وجودها في مطار العاصمة التايلاندية.

يذكر أن القنون كانت قد فرت من عائلتها في الكويت بسبب "التعنيف" من قبل أسرتها وإجبارها على الزواج، وهي التهم التي نفاها والدها، محمد القنون خلال لقائه بممثلي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة.