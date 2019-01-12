وزيرة الخارجية الكندية ترحب برهف القنون وتصفها بـ"الكندية الشجاعة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحبت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، بمن وصفتها بـ"الكندية الجديدة والشجاعة"، السعودية رهف القنون، وأشارت إلى أن الأخيرة أرادت أن تشكر كندا والكنديين على استقبالها، كما لفتت إلى أن بلادها تدعم حقوق الإنسان وتعنى بحماية اللاجئين حول العالم.

وقالت فريلاند خلال مؤتمر صحفي عقدته في مطار تورونتو الذي وصلت إليه المراهقة السعودية: "لقد كان من دواعي سروري أن أرحب هذا الصباح بالكندية الجديدة والشجاعة رهف القنون".

وأضافت وزيرة الخارجية الكندية قائلة: "بالطبع هي مرهقة بعد الرحلة الطويلة، وفضلت أن تذهب لتستقر"، وأشارت إلى أنها كانت ترغب بأن تشكر الكنديين وتعبر عن سعادتها بالوجود في كندا رغم أنها اشتكت قليلا من برودة الطقس.

وتوجهت فريلاند بالشكر للمسؤولين في السفارة الكندية في بانكوك، وللحكومة التايلاندية وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة على دورهم في قضية القنون، وأشارت إلى أن كندا لبت طلب المفوضية بقبول المراهقة السعودية كلاجئة.

وأشارت وزيرة الخارجية الكندية إلى أن كندا تحارب من أجل حقوق الإنسان وتناضل من كي تحصل المرأة على حقها داخل كندا وخارجها