نشر ، 12 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عن جولة وزير الخارجية مايك بومبيو بالمنطقة، أن وحدة مجلس التعاون الخليجي ضرورية لمواجهة النظام الإيراني، الذي وصفته بأنه "أكبر تهديد" للاستقرار الإقليمي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "مجلس التعاون الخليجي الموحد هو عصب السلام الإقليمي والازدهار والأمن والاستقرار، وهو ضروري لمواجهة أكبر تهديد منفرد للاستقرار الإقليمي، ألا وهو النظام الإيراني".

وأضافت أن بومبيو "سيعمل مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، لوقف السلوك التدميري للنظام الإيراني في مختلف أنحاء المنطقة، وتعزيز التحالف الاستراتيجي المقترح في الشرق الأوسط".

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية أبرز الجهود لكل دولة من دول المجلس في مواجهة إيران كالتالي:

* المملكة العربية السعودية: تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لمواجهة توسع وجود إيران ونفوذها في المنطقة.

* الإمارات العربية المتحدة: تعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لاستهداف مخططات التمويل غير المشروعة التي تعود بالفائدة على النظام الإيراني.

* البحرين: مؤيد قوي لمواجهة الجهود الإيرانية الخبيثة وتعمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لكشف وكلاء الحرس الثوري الإيراني ومواجهتهم. وتواصل البحرين جهودها للتحقيق في تهرب إيران من العقوبات ومواجهته ومكافحة نشاطها البحري غير المشروع.

* قطر: اتخذت خطوات مهمة للامتثال للعقوبات المفروضة على إيران.

* الكويت: تراقب عن كثب الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران وتعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة التهرب من العقوبات.

* سلطنة عُمان: تتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة التهرب من العقوبات وعمليات نقل المواد غير المشروعة.