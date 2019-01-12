ظريف عن قمة بولندا: نذكركم بمصير من حضر آخر قمة ضد إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف القمة التي أعلنت الولايات المتحدة تنظيمها في بولندا في فبراير/ شباط المقبل حول الشرق الأوسط وإيران، بأنها "عرض هزلي يائس".

وقال ظريف: "نذكر من يستضيفون المؤتمر المناهض لإيران والمشاركين فيه أن الذين حضروا العرض الأمريكي السابق المناهض لإيران، إما ماتوا أو أصبحوا موصومين أو مهمشين. وإيران أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف ظريف، عبر حسابه على تويتر، أنه "في حين أنقذت إيران البولنديين في الحرب العالمية الثانية، تستضيف بولندا الآن عرضا هزليا يائسا مناوئا لإيران". ونشر ظريف صورة للزعماء الذين شاركوا في قمة عن مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط عام 1996 بمدينة شرم الشيخ المصرية. وصور عن دعم إيران لبولندا.

وأعلنت الولايات المتحدة وبولندا عن تنظيم قمة في وارسو في 13 و14 فبراير/ شباط. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن القمة ستركز على " استقرار الشرق الاوسط والسلام والحرية والأمن هنا في هذه المنطقة، وهذا يتضمن عنصرا مهما هو التأكد أن إيران لا تمارس نفوذا مزعزعا للاستقرار".