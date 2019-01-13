حمد بن جاسم "ينصح" السعودية ويصف مصر بـ"المحتاجة".. وقرقاش: انفصام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الشيخ حمد بن جاسم، الذي شغل سابقا منصبي رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها، أن قطر أصبحت أقوى بعد الأزمة الخليجية، وذلك في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، بينما رأي وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه "لا جديد" في حديثه.

وفي المقابلة، وصف حمد بن جاسم الأزمة الخليجية بأنها "نزوة"، وقال إن "الأوراق اختلطت في الأزمة الخليجية من قبل ناس لا يفقهون في السياسة" وإن "كيان مجلس التعاون الخليجي هُدم وإعادة الثقة سوف تحتاج إلى سنوات طويلة"، مضيفا أن "قطر الآن أقوى، ورغم الخسائر المعنوية أو الجرح المعنوي والتكاليف المالية، لكن قطر خرجت أقوى من هذه الأزمة".

مصر "محتاجة"

وعن دخول مصر بجانب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة مع قطر، قال حمد بن جاسم: "لا ألوم مصر كثيرا في هذا الموضوع، مصر كانت محتاجة لمبالغ ضخمة. للأسف مصر دولة مهمة ودولة كبرى عربية لها مكانة ونحترمها ولها تاريخ. لكن مصر في ظل الظروف التي وقعت فيها كانت تحتاج".

وأضاف: " مصر أعطيت من قبل هذا الدول أكثر من 30 مليار، وكانت ستواجه مشكلة إذا لم تقف مع هذه الدول وتدعم هذا الملف بشكل واضح، لكن ما أستغربه هو أن مصر دورها دائما كان كوسيط في تهدئة الأمور وبحث القضايا، وكان لها ثقل، لكن الآن للأسف لا يوجد وهذا شيء محزن".

وتابع بالقول: "في هذه الأزمة وفي أزمات أخرى، وجدنا عدة دول، وليس مصر فقط، بدأت تحسب أمورها وقضاياها بالآلة الحاسبة، وأنا يؤسفني هذا الموضوع لأني أقدر مصر اليوم وغدا، وأعتقد أنه سيكون هناك صحوة من قبل مصر لأن هذا ليس دورها، بل تهدئة الأمور وحل الأمور".

"نصيحة" لولي العهد السعودي

رأى حمد بن جاسم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحتاج إلى مستشارين يمكنهم التحدث بلغة العقل ودون خوف، موضحا أنه لا يقول ذلك "كمحاولة لإلقاء الحجارة ولكن للنصيحة، لأنه فعلا نحتاج للسعودية القوية".

وقال حمد بن جاسم إن "دور المملكة في المنطقة وثقلها هو أن تكون مصدر استقرار، ولكن انقلبت الموازين، وهذه بداية خطيرة جدا في منطقتنا". وأضاف: "نحن دائما كنا نعول على أن يكون هناك شباب يقودون الدول العربية، ولكن لا بد أن يكون شبابا مثابرا يعمل وليس شبابا مغامرا"، مضيفا أن "هناك مغامرات كثيرة يدفع ثمنها المواطن".

وأكد حمد بن جاسم على أهمية وجود مستشارين أكفاء حول المسؤول، وقال: "أعرف كثيرين في السعودية، وأعرف أنه يوجد أشخاص، حتى لو تختلف معهم إلا أنهم أشخاص تستطيع أن تتحدث معهم بلغة العقل والمنطق والمصالح المشتركة ومصالح المنطقة". وأضاف: " أعتقد أنه ليس مطلوبا أن يكون القائد أو الأمير يفهم في كل شيء".

وتحدث حمد بن جاسم عن الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "أنا هنا أخص ولي العهد السعودي لأني أعرفه شخصيا، وأعتقد أنه كان يستحق أن يكون لديه مستشارون على مستوى عال، لأنه يوجد في السعودية كفاءات لا توجد في دول كثيرة، ويوجد أشخاص يستطيعون إذا تم منحهم الأمان أن يقولوا رأيهم بكل وضوح".

وأضاف: "لا نستطيع أن ندير سياسة بهذه الطريقة، وتقع الدولة في مشاكل عديدة وحروب وقضايا قانونية كثيرة، بسبب عدم وجود أحد يستطيع أن يقول للمسؤول إنه هذا موضوع خطير دعنا ندرسه"، وتابع بالقول: "إذا سيطر الخوف على من حولك في إبداء رأيه بحرية هناك خطورة، وإذا سيطرت المصالح على كل من حولك هناك أيضا خطورة كبيرة".

قرقاش: انفصام تعودناه

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حوار حمد بن جاسم، بقوله إنه "لا جديد في حديث الشيخ حمد بن جاسم لروسيا اليوم، انفصام تعودناه بين الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها وأدت إلى مأزق الدوحة الحالي، وبين الطرح النظري الفضفاض، ركاكة الحجة وضعف الخطاب وليد غياب النقد الذاتي والمراجعة".