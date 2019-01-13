نتنياهو يقر بقصف سوريا: استهدفنا مستودعات أسلحة إيرانية

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في اعتراف نادر بشن غارات على سوريا، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بقصف مطار دمشق، الجمعة الماضية، معلنا أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية.

وقال نتنياهو، في كلمة خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، مودعا رئيس الأركان الإسرائيلي غادي أيزنكوت مع انتهاء خدمته، إنه "عملنا بنجاح كبير لصد التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وفي هذا السياق هاجم جيش الدفاع مئات المرات أهداف تابعة لإيران ولحزب الله".

وأضاف: "خلال الـ36 ساعة الأخيرة، فقط هاجم سلاح الجو مستودعات إيرانية، احتوت على أسلحة إيرانية في مطار دمشق الدولي. مجموع الهجمات الأخيرة يثبت أننا مصممون أكثر من أي وقت مضى على العمل ضد إيران في سوريا مثلما وعدنا بالضبط".

وتابع نتنياهو بالقول: "عملنا معا ضد تصنيع الأسلحة الدقيقة في لبنان وعملنا في إطار عملية (درع الشمال) على تفكيك سلاح الأنفاق التي حفرها حزب الله في لبنان. وعملنا ضد أنفاق حماس على حدودنا مع قطاع غزة".