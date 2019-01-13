بعد أن زار قطر والتقى بأميرها.. بومبيو يحط في السعودية للقاء ولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى المملكة العربية السعودية ليلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، حسبما قال، وذلك في إطار جولة شرق أوسطية يجريها منذ أيام.

وزار وزير الخارجية الأمريكي عدة دول في المنطقة مثل الأردن والعراق والإمارات وقطر، والتقى خلال هذه الزيارة بقادة هذه الدول والمسؤولين البارزين فيها.

وقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن بومبيو غادر الدوحة مساء الأحد وكان بوداعه عددا من المسؤولين القطريين البارزين، قبل أن يتم الإعلان عن وصوله إلى المملكة بعد ذلك بساعات قليلة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إلى أن بومبيو وقع رفقة نظيره القطري على 3 مذكرات تفاهم، كما لفتت إلى أن صفقة السلاح التي تقدر قيمتها بـ26 مليار دولار كانت ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها.

من جانبه، كان قد استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الخارجية الأمريكي السبت، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).