بومبيو: هذا ما سأقوله لمحمد بن سلمان عن قضية مقتل خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن سوف يلتقي الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية ضمن جولته بالمنطقة، وأن من بين الملفات التي سيناقشها معه هي قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، إن "ما سأقوله هو ما نقوله باستمرار. موقف أمريكا على المستويين الخاص والعام هو نفسه. كان هذا عملا شنيعا، جريمة قتل غير مقبولة".

وأضاف بومبيو أن المسؤولين عن مقتل خاشقجي "سوف تحاسبهم الولايات المتحدة الأمريكية. نحن مصممون على القيام بذلك. نحن مصممون على الوصول إلى الحقائق بسرعة وبطريقة شاملة قدر الإمكان".

وتابع بومبيو بالقول: "نحن، مثل بقية العالم، نقدر حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وكان قتل جمال خاشقجي شائنا وسنحاسب المسؤولين عن ذلك"، مشيرا إلى أنه سيتحدث بعد ذلك "عن كل الأمور المهمة التي نقوم بها مع السعودية وكل الدعم الذي يقدمونه لإبقاء الأمريكيين آمنين".