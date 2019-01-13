أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) --- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، أن الإدارة الأمريكية ستستخدم جميع "الأدوات" التي بحوزتها للإفراج عن الأمريكيين المعتقلين في الخارج.

وقال بومبيو عند سؤاله عن الضابط المتقاعد الأمريكي، مايكل وايت، والمعتقل لدى إيران إن الإدارة الأمريكي ستستخدم جميع الأدوات الممكنة لـ"تحرير" المحتجزين في الخارج.

وأعلنت إيران عن اعتقال وايت بعد أن قالت والدته لـCNN إنها حررت بلاغا بفقده إثر عدم عودته من عمله في يوليو/تموز الماضي، ولم يعلق بومبيو على قضية وايت معتبرا إياها "قضية قنصلية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أنه "فخور" بالعمل الذي قامت به الإدارة الأمريكية من أجل الإفراج عن جميع الأمريكيين المحتجزين في الخارج.

وأضاف بومبيو: "لا يمكنني قول الكثير عن قضية وايت بالتحديد، إنها قضية قنصلية مستمرة لكن على الشعب الأمريكي أن يدرك أننا نعتبر سلامة كل أمريكي أينما ارتحل في العالم، إحدى أولوياتنا، وسنواصل العمل من أجل الإفراج عنهم جميعا"، على حد تعبيره.