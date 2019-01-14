إيران: سقوط طائرة شحن من طراز بوينغ 707 قرغيزية بطهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سقطت طائرة شحن قرغيزية من طراز بوينغ 707، الاثنين، غرب العاصمة الإيرانية، طهران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان رئيس مؤسسة الاغاثة بجمعية الهلال الأحمر بالبلاد.

ذكر تقرير الوكالة أن الطائرة تحطمت في مدينة كرج "مركز محافظة البرز غرب طهرا، وكانت قادمة من بیشكك في طریقها الي مطار بیام فی كرج الا انها هبطت عن طريق الخطأ في مطار فتح في المدینة".

وأضاف التقرير أن "قائد الطائرة لم یتمكن من السیطرة علیها مما أدى إلى خروج الطائرة من نهایة المدرج واصطدمت بجدار المطار لتدخل حیا سكنیا مجاورا".

ونقل التقرير على لسان المتحدث باسم مؤسسة الطیران المدني بإيران، رضا جعفر زاده، قوله: "تم إیفاد فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة إلى مكان الحادث"، في حين قال المتحدث باسم مركز الاسعاف و الطوارئ، مجتبی خالدي، إن طاقم الطائرة یتألف من 8 اشخاص على الاقل معلنا عن ارسال مروحیة وحافلة اسعاف و10 سیارات اسعاف إلى مكان الحادث.