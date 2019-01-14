دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) عن مشاركة وزير الطاقة الإسرائيلي بمؤتمر إقليمي لشؤون الغاز في العاصمة المصرية القاهرة، وهي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ ما يعرف بـ"الربيع العربي".

وقالت إسرائيل بالعربية في تغريدة نشرتها الإثنين: "تحت رعاية الرئيس السيسي يشارك وزير الطاقة إلإسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر اقليمي لشؤون الغاز في القاهرة. هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة وزير إسرائيلي إلى القاهرة منذ انطلاق الربيع العربي. يقول شتاينيتس من القاهرة: "هذه هي علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر".

وقال الوزير الإسرائيلي إنه سعيد بتمثيل الشعب الإسرائيلي في القاهرة كونه أول وزير إسرائيلي يتلقى دعوة إلى القاهرة منذ ثورة 2011.

واعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي هذه الخطوة بمثابة "علامة بارزة" في التعاون بين إسرائيل ومصر، وأشار إلى أن الدول المشاركة في هذا المؤتمر تسعى للاستفادة من الغاز الطبيعي الموجود في حوض البحر الأبيض المتوسط عبر تصديره إلى أوروبا.