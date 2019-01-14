خارجية أمريكا: بومبيو سيقطع زيارته بالمنطقة لحضور جنازة عائلية

شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سيقطع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجولة التي يزور فيها عددا من الدول بالشرق الأوسط وذلك لحضور جنازة عائلية، وفقا لبيان صادر عن نائب المتحدث باسم الوزارة، روبيرت بالادينو.

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وقال بالادينو في البيان: "سيعود الوزير بومبيو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد لقاءاته في مسقط بعُمان. هذا التقليص في مدة الرحلة مطلوب حتى تتمكن عائلة بومبيو من حضور جنازة عائلية".

وأضاف المتحدث: "يتطلع الوزير بومبيو لزيارة الكويت لعقد الحوار الأمريكي الكويتي الاستراتيجي في وقت سيتفق عليه في المستقبل القريب".

ويذكر أن بومبيو التقى، الاثنين، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان حيث ناقشا ملف اليمن وتم الاتفاق على الحاجة إلى استمرار التهدئة والتقيد ببنود اتفاقيات السويد، وخاصة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة، وأن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، وفقا لما نشرته السفارة الأمريكية في السعودية على صفحتها بتويتر.