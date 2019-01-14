الخارجية السعودية تنفي افتتاح سفارة المملكة في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، افتتاح سفارة المملكة في سوريا، مؤكدة أن هذه الأنباء "لا صحة لها جملة وتفصيلا".

وذكر بيان لوزارة الخارجية السعودية أنه "إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لمعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريح المزعوم، وأوضح أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلا".

وكانت الإمارات العربية المتحدة أعلنت في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي عودة العمل رسميا بسفارتها بسوريا. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن "هذه الخطوة تؤكد حرص حكومة الإمارات على إعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، بما يعزز ويفعل الدور العربي في دعم استقلال وسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية ودرء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري".

كما أعلنت البحرين إعادة فتح سفارتها في دمشق. وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن البحرين حريصة على "على استمرار العلاقات مع سوريا، وعلى أهمية تعزيز الدور العربي وتفعيله من أجل الحفاظ على استقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها ومنع مخاطر التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، بما يعزز الأمن والاستقرار فيها ويحقق للشعب السوري الشقيق طموحاته في السلام والتنمية والتقدم".