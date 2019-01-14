في اتصال هاتفي مع ترامب.. أردوغان يرحب بانسحاب أمريكا من سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ترحيبه بقرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وأشارت وكالة الأناضول التركية إلى أن الرئيس التركي أعرب عن ترحيبه بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خلال اتصال هاتفي مع ترامب، وأكد له أن تركيا ليس لديها مشكلة مع الأكراد إلا أنها تحاول أن تحمي نفسها من المنظمات "الإرهابية".

وبحث أردوغان وترامب فكرة إنشاء منطقة آمنة "خالية من الإرهاب" في شمال سوريا، وقد اتفق الجانبان على رفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أعلى مستوى.

يذكر أيضا أن العلاقات التركية-الأمريكية شهدت انتعاشا خلال الأشهر الماضية إلا أن قليلا من الغموض شابها في الأيام الأخيرة بعد قرار واشنطن الانسحاب من سوريا وهجوم تركيا على الأكراد الذين تلقوا دعما كبيرا من واشنطن خلال سنوات الحرب في سوريا.