عمان، الأردن (CNN) -- أعلنت الحكومة الأردنية الثلاثاء عن موافقتها على استضافة المرحلة الثانية من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وذلك بعد ايام قليلة من طلب رسمي تقدم به المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن للمملكة.

وبحسب تصريح صدر الثلاثاء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فقد وافقت الوزارة على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن لاستضافة عمان للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

ووفقا للقضاة، فإن الأردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب اليمنيين في" الجهود المستهدفة وضع حد لهذه الأزمة التي طالت والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة"، بحسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية اليمني خالد اليماني قد أجرى مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي الخميس بهذا الشأن.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الاردنية في تصريح صحفي إن تحديد موعد الاجتماع والترتيبات الخاصة به ستكون من اختصاص مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.