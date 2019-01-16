تفجير منبج: قتلى بصفوف القوات الأمريكية.. وداعش يتبنى الهجوم

(CNN)-- أفادت تقارير، الأربعاء، بوقوع قتلى ومصابين بعد انفجار وقع في مدينة منبج السورية، حيث ينتشر جنود أمريكيون في المنطقة، فيما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وكتب المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج شيروان درويش على موقع تويتر: "انفجار في شارع السوق المزدحم في منبج، تقارير أولية عن سقوط ضحايا". وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا.

ويأتي الهجوم بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوضع.

على صعيد متصل، أعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف دورية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في منبج. وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إن الهجوم نفذه انتحاري يرتدي سترة ناسفة.

ولم يقدم تنظيم داعش أي دليل على أنه مسؤول عن الهجوم، فيما قال التحالف إنه كانت لديه دورية في منبج اليوم، موضحا عبر موقع "تويتر": "قُتل أعضاء في القوات الأمريكية في انفجار أثناء قيامهم بدورية روتينية في سوريا اليوم. ما زلنا نجمع المعلومات وسنشارك تفاصيل إضافية في وقت لاحق".