دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت شركة "فلاي دبي" الإماراتية استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية، دمشق، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة أكد فيها أن الشركة تنفي أن تكون قد استأنفت رحلاتها إلى دمشق، وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر الأنباء.

ووجاء في التغريدة: "فلاي دبي تنفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، وتدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

وتوقفت رحلات الشركات الإماراتية إلى سوريا بسبب اندلاع أزمة في البلاد دامت 8 سنوات، ولكن مع إعادة فتح السفارة الإماراتية في دمشق، باتت تتحدث عدة تقارير إعلامية عن أن الإمارات تستعد لاستئناف رحلاتها إلى دمشق عبر خطوطها الجوية مثل طيران الإمارات و "فلاي دبي" والاتحاد للطيران.

يذكر أن أيضا أن هناك رحلات جوية بين الإمارات وسوريا منذ سنوات ولكن عبر الخطوط الجوية السورية أو بشكل غير مباشر عن طريق شركة "أجنحة الشام" السورية التي باتت تسير رحلات مباشرة بين البلدين مؤخرا.