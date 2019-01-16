دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأردن على قبولها استضافة الجولة الثانية من المحادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية.

ونشر مكتب غريفيث عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يعبر المبعوث الخاص عن شكره للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماع لجنة المتابعة لتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء ولدعمها المتواصل المساعي التي تهدف للوصول إلى السلام في اليمن".

وكان الأردن قد وافق على استضافة المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وسيتكون هذه هي الجولة الثانية من المحادثات بعد تلك التي أقيمت في السويد الشهر الماضي والتي تمت التوصل فيها لاتفاق لتبادل السجناء ووقف لإطلاق النار في ميناء الحُديدة الاستراتيجي.