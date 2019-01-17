الأمم المتحدة تعلن سلامة فريقها في الحديدة اليمنية بعد حادث إطلاق نار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن حساب المتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر موقع "تويتر"، الخميس، عن سلامة باتريك كاميرت وفريق المنظمة الدولية في مدينة الحديدة اليمنية، وذلك بعد حادث إطلاق نار.

وأفاد حساب المتحدث باسم الأمم المتحدة بأنه سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل عماد حدث خلال وقت لاحق.

وكاميرت هو رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة اليمنية الذي تم اختياره في أعقاب محادثات السويد التي جمعت وفدين من ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالإضافة إلى الحوثيين.

ويأتي حادث إطلاق النار بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع القرار 2452 الذي قرر فيه إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وهي بعثة سياسية لدعم الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم، حسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقرر مجلس الأمن أن "تضطلع البعثة، من أجل دعم الطرفين في تنفيذ التزاماتهما، بولاية تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في المحافظة".

وتحدث وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر الإرياني لـCNN عن الواقعة التي اعتبرها "تطورا خطيرا في جهود الحوثي المستمرة لإخراج عملية السلام عن مسارها"، على حد تعبيره.

بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة لشبكة CNN إن باتريك كاميرت، رئيس البعثة وبقية أعضاء الفريق آمنون في أعقاب الحادث.