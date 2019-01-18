الجبير من الإمارات: قيادة وسيادة السعودية خط أحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على أن قيادة وسيادة بلاده تعتبر "خط أحمر" ومؤكدا على عدم السماح لأي دولة بتجاوز أو التعدي على ذلك.

جاء ذلك في كلمة للجبير من أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، حيث قال: "متفائل جدا بوضع المنطقة، لدينا موارد طبيعية وشعوب شابة متعلمة وبنية تحتية واستقرار سياسي واجتماعي وقيادات حكيمة تريد أن تحسن وضع بلداننا إلى الأفضل".

وأضاف: "موقعنا في العالم استراتيجي وجميع المكونات متوفرة لدينا لمزيد من التطوير، العالم يحسدنا على ذلك وطوحنا أعلى.."

وفي الشأن اليمني، قال الجبير: "دول تحالف دعم الشرعية في اليمن لم تكن تريد الحرب في اليمن بل فُرضت عليها بسبب ميليشيا الحوثي وانقلابها على الشرعية في اليمن، مشددًا على أن التحالف حريص على أمن واستقرار اليمن أكثر من غيره".