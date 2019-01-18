CENTCOM تنشر صورا لإطلاق جيش الكويت صواريخ "سميرج" بتدريبات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أو ما يُعرف بـ"CENTCOM"، صورا خلال تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الكويتية، تظهر إطلاق الأخيرة لصواريخ من طراز "سميرج".

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "القوات الأمريكية تطلق صواريخ هايمارس (HMARS) والقوات البرية الكويتية تطلق صواريخ بي ام-30 سميرج (BM-30 Smerch) خلال تدريبات مشتركة على إطلاق النار بتاريخ 8 يناير 2019 ، بالقرب من معسكر بيورنج في الكويت".

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ويبلغ الوزن القتالي لراجمة الصواريخ بي إم-30 سميرج 43 طنا، بطول 12 مترا وبارتفاع يبلغ نحو ثلاثة أمتار وتتكون من طاقم مكون من ثلاثة أفراد، وتحتوي على 12 أنبوبا يطلق 12 صاروخا خلال نحو 40 ثانية.

وتستخدم الراجمة لتدمير التجمعات العسكرية الكبيرة بأقل مجهود وهي تستخدم عدة أنواع من الذخائر الصاروخية وتتميز بالقوة التدميرية وسرعة الحركة مقارنة مع المدفعية التقليدية وكما ان مداها وكثافة نيرانها أفضل يمنحها الأفضلية على المدفعية.