الطابع السياسي يلف التفاعل مع فوز قطر على السعودية بتويتر

توتر في الجو بين الإمارات والبحرين وقطر.. كل ما تحتاج معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار فوز المنتخب القطري على نظيره السعودي، بهدفين مقابل لا شيء، الخميس، موجة من التعليقات والردود على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أخذ بعضها طابعا سياسيا متأثرا بالأزمة التي تشهدها قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة أخرى.

وانقسمت تعليقات المغردين في مجملها بين من تداول صور للاعبين قطريين وسعوديين في لقطات ودية حملت تعليقات صداقة بين شعبي الدولتين، في حين ذهب البعض الآخر لتداول مقاطع فيديو من بين صفوف المدرجات ووجهوا اتهامات لمشجعين من دول خليجية هتفوا لصالح قطر ووصفوهم بـ"الخونة".

وتصدرت قطر بفوزها على السعودية المجموعة الخامسة ويضرب موعدا مع العراق في دور الـ16، في حين ستواجه السعودية اليابان في نفس الدور.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التعليقات: