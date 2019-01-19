بريطانيا تعلن موقفها من العملية العسكرية المرتقبة لتركيا في سوريا

نشر ، 19 يناير / كانون الثاني 2019

ديس، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوين سموأل، عن موقف بريطانيا من العملية العسكرية التركية المرتقبة في سوريا.

وقال سموأل في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن بريطانيا تتواصل مع حلفائها الأتراك والأمريكيين من أجل ضمان سلامة الأكراد وقوات المعارضة السورية شرقي سوريا.

وتستعد تركيا لشن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا بهدف القضاء على الفصائل المسلحة الكردية المنتشرة في المنطقة، والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وتسعى تركيا لاستغلال الانسحاب الأمريكي المنتظر من سوريا خلال أشهر قليلة، لبدء عمليتها في الشمال السوري، وهو الأمر الذي تخشاه الفصائل الكردية وعلى رأسها قوات سوريا الديمقراطية.