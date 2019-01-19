نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر مطلعة على جولة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى الشرق الأوسط، أن مرافقة وزجته، سوزان، له في هذه الرحلة أثار غضبا واستغرابا لدى دبلوماسيين.

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وأوضحت المصادر لـCNN أن توقيت سفر زوجة بومبيو يأتي في الوقت الذي لا يسمح لأغلب موظفي الخارجية الأمريكية بالسفر لأغراض عمل وأن بعضهم لم يسمح له باستخدام هاتفه نظرا لما تمر به الحكومة الأمريكية من فترة إغلاق.

وقال أحد المصادر: "الحواجب كانت مرفوعة منذ البداية، منذ بدء التخطيط لهذه الجولة، ولماذا سترافقه؟ ولماذا سترافقه خلال الإغلاق الحكومي؟". في حين قال أحد المسؤولين بالخارجية الأمريكية: "هذه فترة إغلاق، وعليه لا تصطحب أشخاصا أكثر مما تحتاج من الموظفين وخصوصا عندما يكون هناك موظفون بسفارات يؤدون أعمال غير مدفوعة الأجر في الوقت الحالي".

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مرافقة سوزان لبومبيو في الجولة التي امتدت لثمانية أيام، أثار عددا من التساؤلات حول إن كانت هذه الخطوة التي تتطلب من موظفين في الوزارة (لا يتقاضون أجرا في الوقت الحالي بسبب الإغلاق الحكومي) دعمها وتنسيق أوقاتها وتنقلاتها خلال الجولة، وإن كان ذلك يعتبر خرقا للقوانين الفيدرالية؟